تنسيق الجامعات 2023|أسباب تجعلك تلتحق بكلية الهندسة جامعة القاهرة.. وكيف يمكنك التخرج خلال 4 سنوات فقط

هندسة القاهرة:

أول كلية هندسة حكومية تطبق نظام الساعات المعتمدة

وهذه مصروفات الطلاب الوافدين

يبحث الآن طلاب الثانوية العامة 2023 ، عن كل ما يخص الكليات التي يريدون الالتحاق بها ، وخاصة كليات جامعة القاهرة حيث لديها العديد من البرامج الجديدة تختلف عن أي جامعة أخرى ومن بينها كلية الهندسة حيث تحتوى على أكثر من برنامج متميز و يحتاحه سوق العمل بشكل كبير .

ومن جانبه ، أعلن الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة ، كل ما يخص برامج الكلية لعام 2023 و الشروط المطلوبة للتقديم .

وقال الدكتور حسام عبد الفتاح ، تتمتع كلية الهندسة ‎جامعة القاهرة بالكثير من المقومات التاريخية والحالية التي جعلتها متربعة دون منازع على عرش التعليم الهندسي في مصر وافريقيا منذ نشأتها في ثوب المهندسخانة عام 1816. فهي ليست فقط أول كلية هندسية في الشرق ‏الأوسط وأفريقيا، ولكن استمرار عمليات التطوير والهيكلة بها.

وأضاف عميد الكلية ، أنه على مدار أكثر من مائتي عام من الريادة والتميز، جعلها توجه التعليم الهندسي محلياً للعديد من الخطوات السباقة والتقدمية. وفي هذا الإطار كانت كلية الهندسة جامعة القاهرة أول كلية هندسة حكومية تطبق نظام الساعات المعتمدة في عملية التدريس مناصفة مع كلية الهندسة جامعة الإسكندرية في عام 2006.

والآن في عام ٢٠٢٣ تستمر الريادة بأن تصبح هندسة القاهرة أول كلية هندسة حكومية تتيح للطالب إمكانية التخرج في أربع سنوات من خلال برامجها التخصصية الحديثة.

كما أوضح ، أنه هناك برامج تخصصية Specialized Tracks of Engineering Profession CUFE-STEP، والتي تعتبر من أهم المميزات لها على سبيل المثال لا الحصرومنها :

• تنقيح المقررات الدراسية وتركيز عدد الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج لتصبح 155 ساعة معتمدة، متماشية مع الاطار المرجعي المحدث للجنة القطاع ومتماشية مع توجهات الدولة نحو تقليل سنوات الدراسة والحمل الطلابي بما لا يتعارض مع جودة العملية التعليمية.

• اعتماد خطة دراسية تتيح للطالب التخرج خلال ٤ أعوام جامعية فقط.

• تتيح اللائحة للطالب الالتحاق بواحد من خمسة عشر برنامجاً دراسياً تخصصياً في المجالات الهندسية الحديثة والمجالات البينية التي لها احتياجات في سوق العمل، وذلك طبقا لشروط محددة.

• كما يمكن للطالب لأول مرة في كليات الهندسة بجامعة حكومية مصرية الالتحاق على التوازي في برنامج تخصصي فرعي (Minor).

أي أن الطالب يمكنه الحصول على درجة البكالوريوس في برنامج دراسي رئيسي (Major) ودرجة اخرى في برنامج دراسي فرعي (Minor) خلال فترة دراسته الجامعية.

• جميع البرامج الدراسية الرئيسية حاصلة على الاعتماد المحلي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (NAQAEE)

• تتمتع كثير من البرامج بشراكات متميزة مع الصناعة وأصحاب المصالح؛ حيث يتمتع برنامج هندسة وإدارة الطيران بالشراكة مع شركة مصر للطيران، كما أن برنامج هندسة المياه والبيئة يتمتع بالشراكة مع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي.

• تسمح اللائحة للطالب دراسة فصلين دراسيين كاملين في إحدى الجامعات العالمية ذات التصنيف المرموق طبقاً لشروط محددة، مع معادلة المقررات الدراسية المناظرة في البرنامج الدراسي المقيد به. كما يمكن زيادة هذه المدة في حال وجود اتفاقيات ثنائية مع جامعات دولية.

• تسمح اللائحة بالقيام بالتحاق الطالب بإحدى الجهات الصناعية لمدة فصل دراسي كامل، يتم معادلته بمجموعة من المقررات الدراسية العملية في التخصص، وذلك طبقاً لشروط محددة.

الأوراق المطلوبة لتقديم كلية الهندسة



- طباعة نسخة من ورقة الترشيحات التي ظهرت للطلاب على موقع تنسيق الثانوية العامة 2022

- أصل شهادة الثانوية العامة 2022 على أن تكون معتمدة مع تصويرها عدة نسخ

- أصل شهادة الميلاد القومي مع تصويرها 5 نسخ

- 8 صور شخصية للطالب مقاس 4×6 مع كتابة أسم الطالب على كل صورة

- وكذلك 2 صورة من الرقم القومي الخاص بالطالب

- وأيضا نموذج 2 جند للطلاب الذكور وذلك من مديرية الأمن



الأوراق المطلوبة الطلاب الوافدين الحاصلين على شهادة الثانوية المعادلة



خطاب من سفارة الطالب الوافد بالقاهرة.

أصل شهادة الثانوية الحاصل عليها الطالب موثقة + 2 صورة

أصل شهادة الميلاد موثقة + 2 صورة

صورة كاملة من جواز السفر الطالب

نتيجة اختبار القدرات بالنسبة للكليات التى تتطلب إجراء هذا الاختبار



مصروفات كلية الهدسة جامعة القاهرة للطلاب الوافدين

تعد مصاريف كلية الهندسة جامعة القاهرة للوافدين موحدة بكافة أقسامها وتخصصاتها، فيدفع الطالب رسوم قيد تقدر ب 1500 دولار أمريكي. هذا وتكون المصاريف السنوية لطلاب المرحلة الجامعية الأولى 5000 دولار أمريكي. كما تكون الرسوم السنوية لمرحلة الدراسات العليا 5500 دولار أمريكي