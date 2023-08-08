500 شركة واستثمارات بالمليارات.. قفزة جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع الصين

تسعى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى ضخ الاستثمارات مستغلة موقعها الجغرافي الاستراتيجي والذي يعتبر بوابة على جميع أنحاء العالم، فيما تسعى المنطقة بالتعاون مع شركة تيدا الصينية، لتعظيم حجم الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية بالقناة الفترة المقبلة، بجانب الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات المستهدفة.

وتتضمن خطط المنطقة الصينية تيدا، الترويج لـ8 مشروعات جديدة كبيرة باستثمارات تزيد على 5 مليارات دولار بالتعاون مع الهيئة، تتخصص في أنشطة ومجالات استثمارية مختلفة، موزعة وفقا لما يلي:

مشروع شركة "تيان اي للكيماويات" لإنتاج منتجات البروم.

مشروع شركة "شين شينغ لمواسير الزهر" لإنتاج مواسير الزهر والحديد.

مشروع شركة "سينوما للعلوم والتكنولوجيا" لإنتاج ريش طواحين الهواء.

مشروع شركة "جريت وول موتورز"، لإنشاء مجمع صناعي كبير لإنتاج السيارات والمحركات وقطع غيارها.

مشروع شركة "ون جو وان خونغ" لصناعة السيراميك.

مشروع شركة "توسعات شركة ميديا جروب، لتصنيع الأجهزة المنزلية.

مشروع شركة "جينغ كاى جروب"، لتغليف المواد الغذائية وصناعة النسيج الحديث من البولي ايثلين.

مشروع شركة "دونج باي" لتصنيع المبردات، وتوفر تلك المشروعات نحو 7 آلاف فرصة عمل.

افتتاح مصنع جديد

وشهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم، تدشين خط إنتاج غسالات الأطباق لمصنع ميديا في منطقة تيدا مصر الصناعية، فيما أعرب رئيس المنطقة الاقتصادية وليد جمال الدين، عن سعادته بتواجد الشركة بالمنطقة، وتشغيل خط الإنتاج الخاص بها، لسد احتياجات السوق المحلي من الأجهزة المنزلية والتصدير للأسواق العالمية، موضحا أن الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية والتكامل بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة سوف يسمح بتيسير التصدير للمنتجات والسلع لمختلف الأسواق في ظل ما تتمتع به الهيئة من مزايا اتفاقيات التجارة الحرة والدولية مع العديد من دول العالم.

وأكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سوف تستمر في تقديم الدعم للمستثمرين بها، عبر حزمات من الحوافز المالية وغير المالية، مشيرا إلى أن الشركة تتوسع في خطوط الإنتاج، ما يدعم صادراتها للأسواق الخارجية، كما أن تواجدها بالمنطقة الاقتصادية يدفع لزيادة الصادرات، للأسواق المجاورة، نظراً لقرب المنطقة من ميناء السخنة، كما أن المصنع سيشهد قريباً إضافة خطوط إنتاجية جديدة لتصنيع بعض الأجهزة المنزلية الأخرى وأجهزة المقلاة الكهربائية لتلبية احتياجات السوق المصري منها.

137 مليون دولار استثمارات جديدة

من جانبه قال عمرو سعيد، مدير عام كاريير مصر وإفريقيا، ووكيل ميديا-مصر، إن الشركة استثمرت 137 مليون دولار كرأسمال مدفوع، بالمنطقة، بجانب حصولها على الرخصة الذهبية يوليو الماضي لحجم استثمارات بلغت 110 ملايين دولار من منتجات غسالات الأطباق يخصص 90% منها للتصدير، وتستهدف توفير نحو 1500 فرصة عمل للمصنع، كما تدرس تصنيع منتجات أخرى من سخانات الغاز والمبردات الحرارية والأجهزة التي سيتم إنتاجها خلال الأشهر المقبلة في المصانع التابعة داخل مصر.

وأعلن عن افتتاح منطقة لوجستية مخصصة لتصدير منتجات الشركة للخارج بنهاية العام داخل المنطقة الاقتصادية، حيث أصبح لدى الشركة الثقة المطلقة بمناخ الاستثمار في السوق المصري، فيما أعربت نانسي سونج تساي سن، العضو المنتدب لشركة تيدا-مصر عن سعادتها بالدعم الكامل الذي تتلقاه تيدا مصر من المنطقة الاقتصادية وكذا الدعم للاستثمار الصيني.

تفاصيل منطقة تيدا الصينية

وتعد منطقة تيدا الصينية، هي مشروع استثماري مشترك بين مصر والصين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتنفيذ مبادرة الحزام والطريق، ويضم أكثر من 500 شركة صينية في مجالات مختلفة مثل البترول والنسيج والكيمائية والسيارات، ويساهم في توفير فرص عمل وزيادة الإيرادات للدولة المصرية.

وكانت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس احتفلت، منذ أيام بذكرى مرور 50 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين، و15 عاما على إطلاق منطقة تيدا الصناعية الصينية داخل المنطقة، وأكد المتحدثون على أهمية التعاون بين مصر والصين في ظل التحديات العالمية، وأشادوا بإنجازات منطقة تيدا كمشروع نموذجي للشراكة.

أما أعن أبرز المعلومات عن منطقة تيدا الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فهي كالتالي: