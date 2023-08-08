بعد تعيينها رئيسة لقنوات dmc.. تعرف على ريهام السهلي

تعمل مؤسسات الدولة وبتوجيهات من القيادة السياسية على دعم الشباب ومنحهم الفرصة كاملة لتولي مناصب قيادية في خطوة من شأنها بناء كوادر قادرة على التغيير وتحقيق رؤية الدولة مستقبلا، خاصة العنصر النسائي، حيث يحظين برعاية واهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفي إطار دعم الشباب وبناء جيل قادر على التغيير واحداث طفرة في المحتوى الصحفي والإعلامي والدرامي بما يتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة خاصة العناصر النسائية، تعيين ريهام السهلي رئيسة لشبكة قنوات dmc والتي نسلط الضوء عليها من خلال التقرير التالي:



- حصلت ريهام السهلي على درجة البكالوريوس في الإعلام من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1993، وحصلت على درجة الماجستير في مجال العلوم السياسية المختص بدراسات الشرق الأوسط عام 1997.

-في بداية عملها التحقت بالتليفزيون المصري من خلال قناة النيل الدولية في الفترة من 1993 وحتى عام 2007 حيث قدمت أشهر برامجها بعنوان "NILE DJ".

- عملت في القناة الفضائية المصرية حيث قدمت فيها العديد من برامج المنوعات منها «الغنوة» و«نجوم الدراما» و«ثقافة وإبداع» .

-اكتسبت شهرتها على نطاق أوسع حينما اتجهت لقناة المحور لتشارك في تقديم برنامج 90 دقيقة مع الإعلامي معتز الدمرداش بدءًا من عام 2006 حتى 2013، ثم انتقلت إلى قناة التحرير وتعمل حاليًا في قناة إكسترا نيوز وتقدم برنامج المواجهة.

-أجرت ريهام السهلي خلال فتره عملها بالإعلام العديد من الحوارات مع الشخصيات المصرية الكبيرة أمثال الرئيس الأسبق حسني مبارك، وعمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، والأمين العام لجامعة الدول العربية السابق، إضافة لعدد من الفنانين والأدباء والمبدعين والشخصيات الإعلامية.

وقد تسابق الجميع لتقديم التهنئة للإعلامية ريهام السهلي بعد توليها منصبها الجديد وكتبت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “مبرووووووك الإعلامية ريهام السهلي رئيسة لشبكة قنوات DMC ”.



وأضافت رئيسة المجلس القومي للمرأة “التاء المربوطة في صعود متتالي مع United Media Services المتحدة للخدمات الاعلامية خبر حلو ”.

وتابعت “ مناصب قيادية للمرأة المصرية مناصب تستحقها عن جدارة”.