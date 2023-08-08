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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا بد من عقابه| إنبي يفتح النار على نجم الزمالك

صدى البلد

أكد محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، أن أحمد عيد لاعب الفريق، لا يزال معلق وننتظر إخطار من الاتحاد المصري لكرة القدم، حول موقفه.

وتابع إسماعيل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "اللاعب من حقنا وأخطرنا اتحاد الكرة والزمالك، ولكن لم يتم الرد علينا".

وأضاف محمد إسماعيل: "لا بد من عقاب أحمد عيد، وأرسلنا شيك بمبلغ 3 مليون إلى نادي الزمالك، لتفعيل بند شراء اللاعب حسب العقد المبرم، ولا بد من تطبيق اللوائح على الكل بمعيار واحد، من أجل الابتعاد عن المشاكل".

واستطرد مدير الكرة بنادي إنبي: "هناك مفاوضات من أجل أحمد أمين أوفا مهاجم الفريق، ولكن لم يصل أي عرض بشكل رسمي، ولم نطلب أي مبالغ مادية لرحيله، ولكن نرفض التفريط في أي لاعب أساسي وأوفا تحديدا غير قابل للمساس".

واختتم: "سوف نتعاقد مع 4 لاعبين أبرزهم ثنائي أجنبي، ونرغب في الحفاظ على القوام الأساسي، ولن نفكر في رحيل أي لاعب، قبل نهاية الموسم المقبل".

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