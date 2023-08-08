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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح الأصفر؟

صدى البلد

يحتوي البلح الأصفر على الألياف الغذائية الضرورية للجهاز الهضمي وصحته، حيث إنه يساعد في تقليل احتمالية التعرض للإمساك، وذلك من خلال تليين الأمعاء، وزيادة الحركة الدودية فيها، إضافةً إلى أن يعزز من صحة القولون، ويقلل من احتمالية إصابته بالأمراض المختلفة.

تعرف على فوائد البلح الاصفر وفقا لموقع هيلثى..

فوائد البلح الأصفر

١-يحتوي البلح الأصفر على نسبةٍ عاليةٍ من السكريات التي تقدر 275 سعرةً حرارية، لذا فهو من الأغذية التي تمدّ الجسم بالطاقة التي يحتاجها.

٢-يعتبر مصدراً غنياً بالأملاح المعدنية الهامة لصحة أعضاء الجسم، كالزنك، والبوتاسيوم، والصوديوم، والحديد، والمنغنيز.

٣-يوازن السوائل في الجسم وينظم عمل العضلات؛ لاحتوائه على كمياتٍ كبيرةٍ من البوتاسيوم.

٤-يحتوي على الفيتامينات الضرورية لصحة الجسم، وبناء الخلايا، والأنسجة كفيتامين ب6، وفيتامين ب3، وفيتامين أ، وفيتامين هـ.

٥-يعالج حالات الاكتئاب، والقلق، والتوتر؛ لاحتوائه على مركب التيرامين الذي يرفع هرمون الأدرينالين في الجسم، فيشعر الفرد بالراحة، والسعادة.

حالات الاكتئاب والقلق فوائد البلح يحتوي على الفيتامينات والسعادة

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