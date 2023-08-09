منحة دراسية لأبناء جنوب سيناء في جامعة الملك سلمان الدولية

أعلنت محافظة جنوب سيناء عن 20 منحة دراسية بتخفيض 50% لأبناء جنوب سيناء من جامعة الملك سلمان الدولية في معظم الكليات والبرامج الدراسية .

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أنه توصل لاتفاق مع الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية علي تخصيص عدد ٢٠ منحة دراسية بخصم ٥٠٪ من المصروفات الدراسية بعدد من الكليات والمجالات الدراسية خلال العام الدراسي المقبل .

وذلك لدعم طلاب جنوب سيناء الناجحين في الثانوية العامة وطلاب جامعة الملك سلمان من أبناء جنوب سيناء من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية . وتعتبر جامعة الملك سلمان أول جامعة اهلية في جنوب سيناء انشئت بدعم من دولة السعودية .

جامعة سلمان

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