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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الأخير مفاجأة .. 4 أخطاء تجنبيها في أول مقابلة مع حبيبك

صدى البلد

في اللقاء الأول بين الفتيات وحبيبهن، يقوم العديد منهن بارتكاب أخطاء سخيفة، على الرغم من أن لقاء شخص جديد ليس أمرًا سهلاً، إلا أنه يعتبر أمرًا هامًا، حيث قد تؤدي المُبالغة في السعي لإظهار النفس بأفضل صورة أمام الحبيب إلى نتائج غير مرغوب فيها في بعض الأحيان، لهذا السبب.

أخطاء تجنبيها في أول مقابلة مع حبيبك

ونود أن نلقي الضوء اليوم على بعض الأخطاء التي يجب تجنبها في أول مقابلة، وذلك وفقا لموقع بولد سكاي.

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- التردد والتوتر

في أول لقاءاتك دائماً ستشعرين بالحذر والتوتر بشكل كبير، لذلك لا يجدر بك أن تخرجي مع شخص يجعلك تشعرين بالتوتر وعدم الراحة منذ البداية.. يجب عليك أن تأخذي عناية بمشاعر قلبك لأنه من المحتمل أنه على حق، وأن شعورك بعدم الراحة يمكن أن يكون بسبب حقائق لا تعرفينها عن الشريك.

- معرفة ما تريدي

من الضروري أن تكوني على دراية جيدة بما تبحثين عنه في شريك حياتك المستقبلي قبل اللقاء الأول حتى تتمكني من مراقبة تصرفاته والأمور التي لا تتفق معكِ.

- لا أكذب ولكني أتجمل

في أول لقاء، سيتعين على كل منكما أن يظهرا أفضل صفاتكما وأعلى مستويات معلوماتكما، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى قول بعض الأكاذيب أحيانًا عن الأصدقاء، والعائلة، والحالة الاجتماعية.. وبالطبع، لا يدوم أي شيء على الإطلاق، وفي يوم من الأيام سيرى الحبيب هذه الكذبة، لذا يجب عليك تجنب الكذب أثناء محادثتك، ومن لا يحب الحقائق ولا يقدِّر الصراحة فهو شخص يميل إلى التظاهر والخداع.


- أنا من يدفع الحساب

تسيطر فكرة المساواة على الكثير من النساء ، بغض النظر عن تفاوت الآراء، لكن هذا لا يمنع أن الرجل يتحمل بعض المسؤوليات، بما في ذلك دفع الفاتورة،  فبعد انتهاء اللقاء، لا تحاولين أبدًا تقديم المبلغ أو المساهمة في دفع الفاتورة، لأن هذا خطأ كبير أولاً سيتعود على ذلك وسوف يعتقد أن لديكي أموال وقد تشاركينه في المصروفات المنزلية في المستقبل، وهذا سيجعله يعتقد أنك لا تعتمدين عليه ماليًا في المستقبل ولأن لكي مصدر دخل مستقل.

ثانيًا، يجب أن تعرفي في أول لقاء ما إذا كان هذا الشخص بخيلاً أم لا، وسوف يظهر ذلك عندما يدفع الفاتورة ويناقش النادل عن سعر زجاجة المياه المعدنية وسبب دفع ضريبة الخدمة 12%، كل هذه الأمور ستظهر في أول لقاء، ويجب عليك التركيز علي جميع تصرفاته وما يقول في هذا اليوم.

الحالة الإجتماعية الشريك التوكسيك الحب صفات الرجل المناسب

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