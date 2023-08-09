بدون ريجيم.. ابتكار طريقة جديدة لإنقاص الوزن

اخترع فريق من العلماء أقراص تساعد البشر على إنقاص الوزن بدون ريجيم أو أى نظام غذائي.. فما القصة؟





ووفقا لما ذكره موقع سكاي نيوز فإن العلماء في جامعة تكساس بالولايات المتحدة اخترعوا اقراص خارقة في انقاص الوزن وتمتةتجربتها على الفئران.

ووفقا لصحيفة "ذى صن " تمكنت الأقراص الجديدة من منع زيادة أوزان الفئران لذا يشكل الدواء الجديد ثورة في مكافحة السمنة

تسمح أقراص إنقاص الوزن للأشخاص بالتخلص من السمنة دون الحاجة لتغيير نظامهم الغذائي.



ومن الناحية النظرية، فإن أقراص إنقاص الوزن الجديدة تسمح للأشخاص بتناول مايرغبون من الوجبات السريعة دون الخشية من مواجهة مخاطر صحية أو زيادة في الوزن

الوجبات_السريعة

وتعمل الأقراص الجديدة التي يختبرها العلماء على زيادة قدرة الجسم في عملية الأيض وتحطيم السكر والدهون بشكل أكثر فعالية.

وتحمل الأقراص اسم "CPACC"، وتعمل على الماغنيسيوم من التدفق عبر "الميتوكندريون" المسؤولة عن إنتاج الطاقة وحرق السعرات الحرارية داخل الخلية

ووجد العلماء بأن كميات أكبر من الماغنيسيوم تؤدي إلى إبطاء قدرة "الميتوكندريون" على إنتاج الطاقة ومن خلال حذف الجين المشفر للبروتين الذي يتحكم في تدفق الماغنيسيوم، تقل الكميات التي تدخل إلى الخلايا.

وهذا مهم من أجل زيادة الأيض، الذي يساعد الجسم في معالجة الدهون والسكر بشكل أكثر فعالية وبالتالي إنقاص الوزن بسرعة أكبر



ويسعى الفريق للحصول على براءة اختراع لدى السلطات الأميركية، ويأملون في أن يطبقوه على البشر في السنوات القليلة المقبلة ليتمكنوا من إنقاص الوزن بسهولة

