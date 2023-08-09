مش عارف تنام بدري .. اكتشف أسباب الأرق بينها أدوية شهيرة

يعد الأرق من المشكلات التى يعانى منها الأشخاص في جميع الأعمار ويؤثر على صحة الإنسان النفسية والجسدية ويجعله أقل كفاءة في العمل .

ووفقا لما أورده موقع “nhsinform” ليس من الواضح دائمًا ما الذي يسبب الأرق ، ولكنه غالبًا ما يرتبط بما يلي:

التوتر والقلق

بيئة نوم سيئة - مثل سرير غير مريح أو غرفة نوم خفيفة جدًا أو صاخبة أو ساخنة أو باردة كلاهما يسبب الأرق

عوامل نمط الحياة - مثل اضطراب الرحلات الجوية الطويلة أو العمل بنظام النوبات أو شرب الكحول أو الكافيين قبل النوم يسبب الأرق

حالات الصحة العقلية - مثل الاكتئاب والفصام وكلها تساهم في الأرق

حالات الصحة البدنية - مثل مشاكل القلب واضطرابات النوم الأخرى والألم طويل الأمد

بعض الأدوية - مثل بعض مضادات الاكتئاب وأدوية الصرع وأدوية الستيرويد

