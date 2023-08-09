أفضل علاج للأرق بدون أدوية منومة

يعانى الكثير من الأشخاص من الأرق سواء بشكل طارئ أو متكرر وقد أثبتت الأبحاث أن عدم النوم ليلا له آثار مدمرة على الجسم والعقل والحالة المزاجية



ووفقا لما جاء في موقع “nhsinform ”هناك عدد من الأشياء التي يمكنك تجربتها لمساعدة نفسك في علاج الأرق الحصول على قسط جيد من النوم ليلاً إذا كنت تعاني من الأرق وتشمل هذه:

تحديد أوقات منتظمة للنوم والاستيقاظ

الاسترخاء قبل النوم - حاول أخذ حمام دافئ أو الاستماع إلى موسيقى مهدئة

استخدام ستائر أو ستائر سميكة وقناع للعين وسدادات أذن لمنع إيقاظك بالضوء والضوضاء



تجنب الكافيين والنيكوتين والكحول والوجبات الثقيلة وممارسة الرياضة لبضع ساعات قبل الذهاب إلى الفراش

عدم مشاهدة التلفزيون أو استخدام الهواتف أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر قبل النوم بوقت قصير



لا تأخذ قيلولة أثناء النهار لأنها تسبب الأرق ليلا



كتابة قائمة بمخاوفك ، وأي أفكار حول كيفية حلها ، قبل الذهاب إلى الفراش

لمساعدتك على نسيانها حتى الصباح

يجد بعض الناس أن أقراص النوم التي تصرف دون وصفة طبية مفيدة ، لكنها لا تعالج المشكلة الأساسية ل الأرق ويمكن أن يكون لها آثار جانبية مزعجة.

