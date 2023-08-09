رسميًا.. الإمارات الإماراتي يضم إنييستا لاعب برشلونة السابق

أعلن نادي الإمارات الإماراتي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، تعاقده بشكل رسمي مع الإسباني أندرياس أنييستا، لاعب فريق برشلونة الإسباني، في صفقة انتقال حر.

وكتب الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الإجتماعي “x” قائلاً: "يدعوكم نادي الإمارات لحضور المؤتمر الصحفي التقديمي للنجم الإسباني، أندريس إنييستا”.

وأشار: “تقديم النجم الإسباني سيكون في قاعة المؤتمرات بفندق إنتركونتتنال رأس الخمية وذلك اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 في تمام الساعة الخامسة بتوقيت الخامسة بتوقيت الإمارات الرابعة بتوقيت السعودية ومصر”.

وشارك إنييستا في 133 مباراة مع فريق فيسيل كوبي الياباني وذلك منذ انضمامه للفريق في صيف 2018 قادمًا من برشلونة، ونجح في التتويج بلقب كأس الإمبراطور وكأس السوبر الياباني.