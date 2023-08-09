صفعة جديدة لـ ترامب.. تحديد موعد استماع بشأن قضية تهديده للشهود

حددت القاضية الفيدرالية التي تشرف على قضية محاولة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تغيير نتائج انتخابات 2020، يوم الجمعة 11 أغسطس موعد استماع بشأن قضية تهديد ترامب للشهود.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أمرت القاضية الفيدرالية تانيا شوتكان، محامي ترامب والمدعين الفيدراليين بالمثول أمام المحكمة يوم الجمعة الموافق 11 أغسطي، كجلسة استماع للمساعدة في تحديد كيف هدد ترامب الشهود ومشاركتها في القضية.

وفي وقت سابق، طالب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بتغيير القاضية الفيدرالية في قضية نتائج انتخابات 2020 ونقل المحاكمة من واشنطن.

وقال ترامب: “لا يمكن الحصول على محاكمة عادلة مع القاضية الفيدرالية تانيا شوتكان”.

وكان ترامب كتب عبر منصته "سوشيال تروث" الجمعة مهددًا الشهود "إذا لاحقتموني سوف ألاحقكم"، وذلك بعد يوم من دفعه بأنه غير مذنب في اتهامات بأنه دبر مؤامرة إجرامية لمحاولة تغيير نتائج انتخابات 2020 التي خسر فيها أمام الرئيس الحالي جو بايدن.

ودافعت الحملة الانتخابية لترامب عنه، قائلة إن ما نشره ما هو إلا حرية تعبير.

وقال المتحدث باسم الحملة “منشور ترامب الذي تم الاستشهاد به هو تعريف الخطاب السياسي، وكان ردًا على مجموعات المصالح الخاصة المحبة للصين وغير النزيهة”.

فيما ذكر مكتب المحامي الخاص جاك سميث في ملفه أن المنشور أثار مخاوف من أن ترامب قد يكشف علانية عن مواد سرية، بما في ذلك محاضر هيئة المحلفين الكبرى التي تم الحصول عليها من المدعين العامين.

ونظرًا لتاريخ ترامب في مهاجمة القضاة والمحامين والشهود ضده، حذر مكتب سميث من أن سلوك الرئيس السابق يمكن أن يكون له "تأثير مخيف على الشهود أو يؤثر سلبًا على الإدارة العادلة للعدالة في هذه القضية".