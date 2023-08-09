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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يضر بحملته الانتخابية.. ترامب يتوقع توجيه اتهام جنائي رابع الأسبوع المقبل

الرئيس الأمريكي السابق
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من أنه قد يُجبر على الخروج من الحملة الانتخابية للدفاع عن نفسه ضد ما وصفه بالتهم الجنائية "الهراء" التي يوجهها له المدعون الفيدراليون، حيث توقع أنه قد يواجه لائحة اتهام رابعة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في خطاب ألقاه الثلاثاء ضمن حملته الانتخابية في صالة ألعاب رياضية بالمدرسة الثانوية في جنوب نيو هامبشاير، وهي ولاية حرجة في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين لعام 2024.

وحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، انتقد ترامب المحاصر قانونيًا خصومه السياسيين ووزارة العدل، متوعدًا بالانتقام من "الدولة العميقة" في حال عودته إلى البيت الأبيض العام المقبل.

وكانت تعليقات ترامب هي أوضح اعترافاته حتى الآن بأن الاتهامات الجنائية المتزايدة تشكل تهديدًا أمام محاولة إعادة انتخابه.

وذكر ترامب "كيف يمكن لخصمي السياسي الفاسد جو بايدن أن يعرضني على المحاكمة خلال حملة انتخابية فزت بها كثيرًا، لكن مع ذلك أجبرني على إنفاق الوقت والمال بعيدًا عن مسار الحملة من أجل محاربة الزيف".

وأضاف أنه قد يتعين عليه أن يقول “آسف، لن أتمكن من الذهاب إلى ولاية أيوا اليوم، لن أتمكن من الذهاب إلى نيو هامبشاير اليوم لأنني أجلس في قاعة المحكمة بسبب هراء”، متوقعًا أن يحصل على لائحة اتهام رابعة في وقت ما الأسبوع المقبل".

الرئيس الأمريكي السابق ترامب فاينانشيال تايمز” الانتخابات التمهيدية للجمهوريين الاتهامات الجنائية

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