بايدن يأمر بتدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات إف-16

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الرئيس جو بايدن، قد أعطى الإذن لدعم جهود مشتركة مع الحلفاء الأوروبيين لتدريب طيارين أوكرانيين على قيادة مقاتلات "إف-16".

وحسب وكالة "سبوتينك" الروسية، قالت نائبة المتحدث باسم البنتاجون، صابرينا سينج، حول موافقة واشنطن على تدريب طيارين مقاتلين أوكرانيين: إن بايدن وافق على السماح بمزيد من التقدم في التدريب ودعمه.

وأضافت خلال إيجاز صحفي: "ليس لدي ما أضيفه في الوقت الحالي بخصوص تدريب طيارين معينين".

والأسبوع الماضي، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الولايات المتحدة وأوكرانيا حددتا أسماء 32 طيارًا أوكرانيًا لتدريبهم على تشغيل مقاتلات "إف-16"، رغم أن عدم إتقانهم للغة الإنجليزية يحول دون بدء تدريبهم.

ومن المقرّر أن تبدأ مجموعة من دول الناتو بقيادة الدنمارك وهولندا تدريب الأوكرانيين على طائرات F-16 بمجرد وضع خطة التدريب النهائية والموافقة عليها.

وفي 2 أغسطس، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تدريب الطيارين الأوكرانيين سيبدأ هذا الشهر.