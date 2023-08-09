عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس الوحدة السعودي السابق: رحيل ميدو دمر الفريق..ولو قاد الهلال سيحقق نجاحات

صدى البلد

أكد حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة السعودي السابق، أن رحيل أحمد حسام ميدو عن مهمته كمدير فني للفريق ساهم في تراجع الفريق. 

قال حاتم خيمي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "من أصعب القرارات في حياتي التي اتخذتها رحيل أحمد حسام ميدو عن المهمة الفنية للفريق". 

أضاف: "بعد ميدو فريق الوحدة السعودي تدمر، والسبب الحقيقي في رحيل ميدو أن حساب ميدو على تويتر تم تهكيره وأنا تأكدت من ذلك، ولكن كان الموقف صعب وكان لابد من الرحيل". 

واختتم: "رحيل ميدو أدى إلى تراجع الوحدة السعودي وهذه حقيقة، ميدو لو قاد الهلال السعودي سيحقق نجاحات".

الوحدة الوحدة السعودي حاتم خيمي احمد حسام ميدو ميدو الريمونتادا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بالكود.. أكبر شركة سجائر بمصر تعلن عن مفاجأة| اعرف سعر العلبة

بن شرقي يقترب من بيراميدز ووجهة مفاجئة لـ رمضان صبحي

صدرها كان واجعها.. تفاصيل جديدة في اعترافات سائق اند درايف وفتاة أكتوبر

نجم الأهلي يتمسك بالرحيل |إعلامي: اللاعب في طريقه للزمالك

غدا.. مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية.. اعرف السبب

عندك لمبتين منورين.. لماذا يتصل كامل الوزير بالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء؟

بمايوه أحمر.. طليقة تامر حسني تستمتع بجلسة تدليك في حمام السباحة

رئيس الوحدة السعودي السابق: رحيل ميدو دمر الفريق..ولو قاد الهلال سيحقق نجاحات

ترشيحاتنا

عصام الحضري يثير دهشة الجمهور بالغطس في «براميل الثلج» |شاهد

نزول 10 درجات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

مرحلة صعبة.. أول تعليق من خالد الغندور على أزمة شيكابالا ومرتضى منصور

بسبب شيكابالا .. حسين لبيب يصدر بيانًا ناريًا ضد إدارة الزمالك

رئيس الوحدة السعودي السابق: عواد أكثر حارس مظلوم في مصر

تذبذب في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الفراخ البيضاء اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو يثير الجدل لجليد يذوب ويلتهم منزلاً في لمح البصر بولاية أمريكية

طريقة عمل كبد وقوانص بالبصل| خطوة بخطوة

إطلالة فيفي عبده على البحر تشعل السوشيال ميديا | شاهد

تفاصيل رحلة شفاء «بيلا حديد» من مرض لايم المُزمن.. معلومات صادمة عنه

فيديو

رموا عليه النقطة .. واقعة غريبة لمُقرئ في عزاء |فيديوجراف

كفاح عامل نظافة.. بنتي في طب وابني ماجستير حقوق

سعرها 95 ألف جنيه.. تفاصيل طرح أول سيارة كهربائية مصرية

انتشار مرض الدرن في مصر.. الحكومة توضح الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ