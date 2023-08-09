رئيس الوحدة السعودي السابق: رحيل ميدو دمر الفريق..ولو قاد الهلال سيحقق نجاحات

أكد حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة السعودي السابق، أن رحيل أحمد حسام ميدو عن مهمته كمدير فني للفريق ساهم في تراجع الفريق.

قال حاتم خيمي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "من أصعب القرارات في حياتي التي اتخذتها رحيل أحمد حسام ميدو عن المهمة الفنية للفريق".

أضاف: "بعد ميدو فريق الوحدة السعودي تدمر، والسبب الحقيقي في رحيل ميدو أن حساب ميدو على تويتر تم تهكيره وأنا تأكدت من ذلك، ولكن كان الموقف صعب وكان لابد من الرحيل".

واختتم: "رحيل ميدو أدى إلى تراجع الوحدة السعودي وهذه حقيقة، ميدو لو قاد الهلال السعودي سيحقق نجاحات".