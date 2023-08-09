بيان عاجل لـ الدفاع الروسية بشأن إحباط هجوم أوكراني على موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية أحبطت محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرتين مسيرتين على ضواحي موسكو.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أنه تم تدمير الطائرتين المسيرتين بواسطة منظومات الدفاع الجوي، ولم يكن هناك أي أضرار أو ضحايا.

وكان عمدة العاصمة موسكو، سيرجي سوبيانين، أعلن صباح اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت اثنتين من الطائرات المسيرة في ضواحي موسكو حاولت العبور نحو المدينة.

وحسب “روسيا اليوم”، قال سوبيانين على قناته عبر “تيلجرام”: "كانت هناك محاولة لعبور مدينتنا من قبل اثنتين من الطائرات المسيرة العسكرية. . وقد تم إسقاطهما جميعًا بواسطة قوات الدفاع الجوي".

وأضاف سوبيانين: "ليست لدينا معلومات عن وقوع إصابات جراء سقوط الأجزاء المحطمة، وقوات الطوارئ تعمل في الموقع".