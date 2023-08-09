مرحلة صعبة.. أول تعليق من خالد الغندور على أزمة شيكابالا ومرتضى منصور

علّق خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، على بيان محمود عبد الرازق شيكابالا ضد مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، والأزمة الدائرة بينهما، خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال الغندور في تصريحات عبر برنامجه على قناة “الزمالك”: “كل الاحترام والتقدير للمستشار مرتضى منصور، وكل الحب والتقدير لشيكابالا، ككابتن وقائد ورمز من رموز نادي الزمالك زي المستشار مرتضى منصور، الاتنين بيحبوا النادي”.

وتابع: “الزمالك بيمر بمرحلة صعبة، شيكابالا، في بيانه، قال إنه تواصل مع ممدوح عباس، وأكد له إن فلوس الزمالك مش محجوز عليها، بكرة المستشار مرتضى منصور، عنده فيديو، هيرد على ممدوح عباس ومحاميه، وهيبان من خلال التقرير إذا كان الفلوس محجوز عليها ولا لأ”.

وأضاف: “شيكابالا قال إن الدولار كان بـ7 جنيه في 2016، على ما اتذكر اخر مرة الدولار كان بـ7 جنيه في 2009 وفي 2016 الدولار كان بـ22 جنيه قبل أن ينزل إلى 15 جنيه”.

أول تعليق من الغندور على أزمة شيكابالا ورئيس الزمالك

وواصل: “مرتضى منصور، رمز كبير جدًا ده رئيس نادي الزمالك وشيكابالا قائد فريق كرة القدم، أنا مش حابب البيانات دي تطلع على السوشيال ميديا، مش حابب إن أنا أكون في القناة بتكلم عن المشكلة دي، مفروض كابتن فريق الكرة علاقته مع رئيس النادي قوية لأن هو اللي هيحل المشاكل ويشوف فلوس اللعيبة ويشوف سبب تأخر صرف المستحقات وهو اللي يحاول يهدي اللعيبة على تأخر المستحقات”.

واختتم: “أنا في يوم من الأيام كنت كابتن الزمالك وعندي المشاكل دي، أنا فاكر كنت أيام الدكتور كمال درويش كنت بحل المشاكل المادية للعيبة وفي بعض الأحيان ينخصم مني ولكن في النهاية ده دوري ككابتن للفريق، احنا عندنا قضايا ومشاكل داخل النادي أكبر بكتير من إننا نتكلم على القصة دي”.