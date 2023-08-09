بعد تحقيق فيلم باربي نجاحًا كبيرًا..تعرف على بداية قصة الدمية الأشهر عالميًا

حقق فيلم باربي منذ ظهوره نجاحًا كبيرًا على السوشيال ميديا، وأصبحت باربي هي حديث الكثير من الفتيات خاصة بعد إنتشار التريندات المصاحبة للفيلم فمين أين جاءت في الأصل فكرة ظهور الدمية باربي؟.

روث موسكو هاندلر

روث موسكو هاندلر هي صانعة دمية باربي، كانت روث هاندلر سيدة أعمال أمريكية ورئيسة لشركة ماتيل، ولدت في 4 نوفمبر 1916 في هاناو، ألمانيا، انتقلت إلى الولايات المتحدة مع عائلتها عندما كانت في الثانية من عمرها، تزوجت من إليوت هاندلر في عام 1941.

في عام 1959، كانت روث هاندلر في رحلة عمل إلى سويسرا عندما رأت دمية ألمانية تسمى "بيلد ليلى"، كانت دمية "بيلد ليلى" دمية بالغة، وكانت ترتدي أزياء عصرية، أعجبت روث هاندلر بدمية "بيلد ليلى"، وقررت أن تصنع دمية مشابهة لها.

وفي عام 1959، تم إطلاق دمية باربي لأول مرة في معرض للألعاب بمدينة نيويورك، وحققت رواجًا كبيرًا منذ ذلك الحين، تمتاز باربي بتصميمها المميز وملابسها العصرية وملحقاتها المتنوعة، مما يسمح للفتيات بتجسيد مختلف الأدوار والمهن والحياة اليومية.

من خلال الابتكار والرؤية الريادية لروث هاندلر، أصبحت باربي ظاهرة عالمية وحققت شهرة واسعة على السوشيال ميديا، حيث يتفاعل الناس معها وينشرون محتوى مرتبط بها.