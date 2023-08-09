اليابان تلغي 350 رحلة جوية بسبب إعصار عنيف

أفادت وسائل الإعلام اليابانية، اليوم الأربعاء، بأنه تم إلغاء ما لا يقل عن 350 رحلة جوية في اليابان نتيجة تأثير إعصار "خانون" الذي يجتاح شرق جزيرة كيوشو جنوبي البلاد.



وتجاوزت سرعة الرياح في منطقة الإعصار مستويات 30 إلى 40 مترا في الثانية، بحسب قناة "إن إتش كي" اليابانية.





يذكر أن هذا الإعصار قد استمر لأكثر من أسبوع جنوبي اليابان، وسبب أمطاراً غزيرة في جزر أوكيناوا اليابانية وجزيرة كيوشو.



وأدى الإعصار إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 15 ألف منزل في مقاطعة كاغوشيما و2.6 ألف منزل في مقاطعة وميازاكي بسبب سقوط الأسلاك.