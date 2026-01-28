قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلب إحاطة بالنواب لمراجعة تطبيق الرسوم الجمركية على هواتف القادمين من الخارج
زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب محافظة "هوكايدو" اليابانية
الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الأربعاء
من يذهب للملحق؟.. الجولة الأخيرة تحدد مصير 14 فريقًا في دوري أبطال أوروبا
رفض عربي وإقليمي لأي تصعيد يشعل أي حرب في المنطقة
إيران تؤكد سيطرتها على مضيق "هرمز" و تُسقط مسيرة إسرائيلية وتعدم جاسوسا
الأربع ولا الخميس؟ موعد أول يوم رمضان في مصر فلكيا
إطفاء الجيزة تسيطر على حريق نشب داخل منزل بأوسيم دون خسائر في الأرواح
بعد أن وصلت الصفقة لخط النهاية.. من هو الأنجولي كامويش مهاجم الأهلي المنتظر؟
سي إن إن: ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيا بشأن إيران
بالأسماء.. المقبولون بدفعتي 2019 و2020 وتظلمات 2017 و2018 للتعيين بالنيابة الإدارية
السجائر أخطر من السلاح النووي.. جمال شعبان يحذر من تأثيرها على المواطنين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

قرار ضد عصابة مخدرات بالإسماعيلية لحيازتهم أكثر من 2,5 طن بـ560 مليون جنيه

رامي المهدي

قررت جهات التحقيق حبس عصابة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لحيازتهم أكثر من 2,5 طن مواد مخدرة بالإسماعيلية، قدرت قيمتها المالية بـ 560 مليون جنيه.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 2,5 طن مواد مخدرة بالإسماعيلية، قدرت قيمتها المالية بـ 560 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى شديد الخطورة، بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات، تم تتبع عناصر التشكيل واستهدافهم وضبطهم بنطاق محافظة الإسماعيلية، وبحوزتهم أكثر من 2 طن ونصف من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، هيدرو، آيس ، كوكايين" – 175 ألف قرص مخدر لعقار "الكبتاجون"– رشاش جرينوف – 4 بنادق آلية – كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة".

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 560 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق حبس عصابة مواد مخدرة

مشغولات ذهبية

رقم قياسي جديد .. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن

مشغولات ذهبية

ترامب يشعل أسعار الذهب مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

محمود كهربا

100 ألف جنيه فقط.. أشرف عبد العزيز يوضح حقيقة الحسابات المالية لكهربا

الاهلي

35 مليون جنيه والتوقيع بكرا | صفقة مفاجئة في الأهلي من نادٍ شهير

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

حالة الطقس

الأرصاد: السحب تغطي القاهرة الكبرى.. وأمطار تزداد شدتها على السواحل الشمالية ليلاً

السيارات

برلماني: توطين صناعة السيارات الكهربائية خطوة استراتيجية لتعزيز الصناعة الوطنية

النائب أحمد فؤاد أباظة

برلمانى يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق لضمان أسعار مناسبة خلال رمضان

الدكتور محمد عبد الحميد

استراتيجية برلمانية لدعم الشركات الناشئة وتحويل مصر لمركز إقليمي للتكنولوجيا ‫

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار

تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان.. احذريها حتى لا تتحوّل «العزومة» إلى كارثة صحية

القائمة الكاملة والنهائية لمسلسلات رمضان 2026

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

