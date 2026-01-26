سيدة تهدد بإلقاء طفلتها من شرفة منزلها بالمطرية.. الداخلية تكشف التفاصيل

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات بالتهديد بإلقاء طفلتها من شرفة شقتها بمنطقة المطرية بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل –مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية) وبسؤالها أقرت بحدوث مشادة كلامية بينها وزوجها (مالك محل - مقيم بذات العنوان) "تم ضبطه" لخلافات زوجية بينهما قامت على إثرها بالخروج من شرفة الشقة محل سكنهما والإستغاثة بالجيران والتهديد بإلقاء نجلتها (طفلة سن 3) ، وأيد زوجها ماسبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





