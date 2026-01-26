عندها عيادة تجميل .. القبض على أجنبية إنتحلت صفة طبيبة بالقاهرة الجديدة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة لإنتحالها صفة طبيبة وإدارة عيادة تجميل "بدون ترخيص" بالقاهرة وقيامها بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" – مقيمة بمحافظة القاهرة) بإنتحال صفة طبيبة وإدارة عيادة تجميل "بدون ترخيص" كائنة بالقاهرة الجديدة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهدافها وضبطها .. وبحوزتها (مجموعة كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر– عدد من الأجهزة الطبية - مبالغ مالية - 4 هواتف محمولة "بفحصها تبين إحتوائها على أدلة تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وغلق العيادة المشار إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية.