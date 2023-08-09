أثناء تنظيفها أمام المنزل.. زاحف وطائر مفترسان يهجمان على عجوز أمريكية.. فيديو

بينما تقوم على تنظيف منزلها وقص العشب في الفناء المحيط به، عاشت سيدة من ولاية تكساس الأمريكية لحظات مرعبة.

تفاجئت السيدة بسقوط ثعبان أولا على رأسها ثم تبعه صقرا جائعا منقضا على فريسته بعد لحظات، وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل”.

أصيبت السيدة جراء الهجوم الصادم والمفاجىء بجروح عميقة وكدمات على ذراعها معبرة بأنها تشعر بالحظ الكبير لكونها ما زالت على قيد الحياة.

ثعبان وصقر

وأشارت السيدة إلى أنها طوال فترة الهجوم كانت تصرخ فقط مرددة: “ساعدني يا يسوع، ساعدني يا يسوع”.

واكتشفت السيدة عندما ذهبت إلى طوارىء المستشفي أن عدسة نظارتها كانت مكسورة وممتلئة بـ “سم الثعبان”.

جدير بالذكر أنه في تكساس، ثاني أكبر الولايات في الولايات المتحدة يوجد حوالي 670 نوعا من الطيور، يشملن ما لا يقل عن 19 نوعا من الصقور، 15 منها تجوب المنطقة بانتظام.