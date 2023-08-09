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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيتون مخلل؟

صدى البلد

أوضح الدكتور خالد يوسف، خبير التغذية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فوائد الزيتون المخلل.

فوائد الزيتون المخلل

يفيد الزيتون في التقليل من تأكسد الكوليسترول الضار في الدم، ما يحمي القلب من الإصابة بالجلطات ومشاكل تصلب الشرايين، حيث يحتوي على دهون مفيدة تزيد مستوى الكوليسترول الجيد في الدم، ويخلو من الدهون المشبعة التي تؤدي إلى تلف الأوعية الدموية.

الزيتون يحتوي على حمض الأوليك الذي يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع، مع الحرص على غسل حبات الزيتون المحفوظة بالملح أو نقعها لساعات كي يتم التخلص من الملح الزائد لتجنب حدوث أضرار عكسية.

تناول الزيتون يومياً يساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون، وذلك لاحتوائه على هرمون السيرتونين الذي يشعر الشخص بالشبع ويقلل من كمية الوجبات المتناولة، كما أنّ زيت الزيتون يساعد على حرق شحوم البطن وتقليل حساسية الأنسولين.

تناول الزيتون يمنع نمو الأورام السرطانية في الجسم، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة والالتهابات، كذلك فإنّ زيته يحوي على مركبات تمنع سرطانات الرئة والثدي والجلد والقولون.

الزيتون الأخضر يفيد في تخفيف حدة الألم في المفاصل والأعصاب لاحتوائه على العناصر المضادة للالتهابات، كما أنّ تناول الزيتون يفتح الشهية للطعام ويقوّي المعدة ويعالج التهابات الحلق واللثة، كما يساعد على تسهيل عملية الهضم وتليين الأمعاء وتقوية الجسم ومكافحة الإمساك. 

الزيتون يفيد في علاج مرض السكري، ويعمل على تنظيم نسبته في الدم.

الزيتون ينشط عمل الكبد ويدر الصفراء ويفتت الحصى. 

الزيتون المخلل يفيد في علاج السعال ومشاكل التنفس ومرض الربو التحسسي، كما يعمل على تحسين الدورة الدموية وزيادة تدفق الدم في الأوردة.

ويفيد الزيتون في علاج مرض فقر الدم "الأنيميا"، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد، خصوصاً الزيتون ذي اللون الأسود.

يعالج الزيتون أمراض العين لاحتوائه على فيتامين “أ”، فهو مفيد لعلاج مشكلة إعتام عدسة العين والضمور البقعي والمياه الزرقاء.

الأورام السرطانية التهابات الحلق الزيتون المخلل الكوليسترول الضار القولون حساسية الأنسولين خفض ضغط الدم زيت الزيتون زيتون المخلل عملية الهضم فوائد الزيتون يساعد على إنقاص الوزن

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