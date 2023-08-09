كورونا يهدد بريطانيا من جديد وتزايد في أعداد الإصابات

عاد شبح فيروس كورونا من جديد، ليسبب الرعب لبريطانيا بعد هدنة استغرقت وقتا طويلاً.

وأعلنت وكالة الأمن الصحي الحكومية البريطانية أمس، أن الإصابات الجديدة آخذة في التزايد، وأن حالة من كل سبع حالات جديدة في أرجاء المملكة المتحدة تعزى إلى متحورة جديدة أطلق عليها «إيريس».

وشدد الوكالة على أن عمليات التنويم في المشافي جراء تلك الإصابات ضئيلة جداً.

وأضافت، أنها لم تلحظ أية زيادة في حالات التنويم في وحدات العناية الفائقة.

وكان المسؤولون الصحيون البريطانيون، أعربوا عن قلقهم حيال المتحورة «إيريس» في يوليو 2023، بعدما أضحت المتحورة الثانية الأكثر تفشياً في بريطانيا.