شهامة أولاد البلد.. الدهراوي ينقذ زوجين من الغرق بعد انقلاب سيارتهم في ترعة بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة ، واقعة تحمل كل معنى الحب والشهامة من الشاب محمد محمد عبد المنعم الدهراوى، ابن قرية ادفينا التابعة لمركز رشيد بمحافظة البحيرة، حيث عرض حياته للخطر من أجل إنقاذ زوجين انقلبت سيارتهم داخل إحدى الترع الموجودة بطريق ادفينا / رشيد، وذلك أثناء عودته من العمل بمحافظة الإسكندرية متجها إلى منزله.



وقال الشاب محمد الدهراوي،، إنه كان داخل السيارة الخاصة بنقل الموظفين بعد انتهائهم من العمل، في أثناء وقوع الحادث، موضحا أن صديقه هو الذي شاهد الحادث وسقوط السيارة داخل الترعة، وعندما أخبره بالحادث هرع خارج السيارة على الفور لمحاولة إنقاذ أرواح مستقلي السيارة.

وتابع قائلًا: كنت راكب عربية الشغل وراجع البيت وصاحبي قالي في حادثة وعربية وقعت جوة الترعة خرجنا كلنا من العربية نجري عشان ننقذهم، لافتا إلى أنه فور خروجه من سيارة العمل وجد نفسه يقفز داخل مياه الترعة دون تردد محاولًا إنقاذ الزوجين الذى كانوا داخل السيارة.

وأوضح أنه على الرغم من مرضه في ذلك الوقت بقدمه، ولكنه لم يتردد لحظة أو يمتنع عن النزول لإنقاذ تلك الزوجين، قائلًا: لقيت نفسي بنط في الترعة عشان أنقذهم على الرغم أني كنت تعبان وكنت لسه عند الدكتور في نفس اليوم قبل الحادث.

وأضاف الدهراوي، أنه لم يكن الوحيد الذي قفز في مياه الترعة لإنقاذ أرواح الضحايا، قائلًا: أهل الخير كانوا بيساعدونا ننقذ الضحايا لأننا العربية مكنتش باينة من مياه الترعة وكانت مقلوبة على سقفها، والحمد لله أخرجنا الزوجين وكتب لهما حياة جديدة بعد تعرضهما للموت المحقق جراء حادث انقلاب سيارتهم في مياه الترعة.