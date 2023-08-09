مصرع مزارع أثناء رش مبيد محصول الأرز بالبحيرة

لقى مزارع مصرعه إذ عثر أهالي قرية الواعظ على جثمانه داخل أرض زراعية بنطاق مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثـ ـة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

وفاة مزارع في البحيرة

تقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو حمص يفيد عثور أهالى قرية الواعظ على جثـ ـة مزارع، وحفظت الجثـ ـة تحت تصرف النيابة بمستشفى أبو حمص العام وحرر المحضر.

تحديد هوية المتوفي

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة مزارع يدعى « إبراهيم محمود اسماعيل»، 45 سنة، وأشارت التحريات الأولية إلى أن السبب وراء الوفاة استنشاق المتوفي مبيدا حشريا أثناء رش محصول الأرز.

ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.