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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

3 حالات اختناق في حريق نشب أعلى منزل بالبحيرة

حريق بالبحيرة
حريق بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة من السيطرة على حريق نشب أعلى منزل بقرية كفر الشيخ مخلوف بنطاق دائرة مركز إيتاي البارود، دون وقوع خسائر في الأرواح، وحرر محضر بالواقعة

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اندلاع الحريق في البحيرة 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد نشوب حريق أعلى سطح منزل بقرية كفر الشيخ مخلوف، وحرر المحضر اللازم.

حريق بالبحيرة
حريق بالبحيرة

السيطرة على الحريق 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بعدد من سيارت الحماية المدنية وفصلت المرافق عن المكان وفرض كردون أمنى، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.

وأسفر الحريق عن 3 حالات اختناق، كما أشارت التحريات الأولية أن السبب ماس كهربائي ولا يوجد خسائر في الأرواح.

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