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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشاريع حياة كريمة نقلة حضارية بمحافظة البحيرة .. صور

حياة كريمة بالبحيرة
حياة كريمة بالبحيرة

شهدت مبادرة “حياة كريمة” اهتماما بالغاً بمحافظة البحيرة  بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة للدولة لتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات لمشروعات تنموية عملاقة تشهدها مصرنا الغالية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

حياة كريمة بالبحيرة 
حياة كريمة بالبحيرة 
حياة كريمة بالبحيرة 
حياة كريمة بالبحيرة 
حياة كريمة بالبحيرة 

شهدت المحافظة تطوير قري الريف المصري بتنفيذ 8379 مشروعا فى شتى القطاعات بـ6 مراكز بالمرحلة الأولى دمنهور و كفر الدوار وأبوحمص و حوش عيسى و أبو المطامير و وادى النطرون ، بإجمالي 42 قرية رئيسية و238 وحدة قروية و3967 تابعا، مؤكداً حرصه علىمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على سير وانتظام العمل بكافة المشروعات.

حياة كريمة بالبحيرة 
حياة كريمة بالبحيرة 
حياة كريمة بالبحيرة 
حياة كريمة بالبحيرة 
حياة كريمة بالبحيرة 
حياة كريمة بالبحيرة 

وإلى جانب عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يتم تنفيذ 370 مشروعًا،  بقيمة استثمارات تبلغ  6.9 مليار جنيه، بنسبة زيادة 13،9% عنخطة عام21/2022، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وعلى رأسها المشروعات التي يتمتنفيذها مثل تطوير و رصف الطرق والميادين والشوارع بالمحافظة وكذا تنفيذ بعض مشروعات الكباري والكهرباء والأمن والإطفاء وتحسينالبيئة للانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة لدعم احتياجات أحياء المحافظة المختلفة والمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتسير معدلات تنفيذ المشروعات التنموية على أرض المحافظة بخطى ثابتة خاصة بالقطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، والتي منشأنها تحقق تنمية مستدامة، إلي أن هناك فرق ميدانية ولجان عمل تتابع على أرض الواقع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية الجارية؛لضمان الإسراع بمعدلات التنفيذ وفقاً للجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهمورفع مستوى رضاهم ودعم مشروعات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية.

 مبادرة 100 مليون شجرة في محافظة البحيرة 

وتم تنفيذ مبادرة "100 مليون شجرة" والتي تستهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وتحقيق الإستفادة الإقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

 مبادرة 100 مليون شجرة في محافظة البحيرة 
 مبادرة 100 مليون شجرة في محافظة البحيرة 
 مبادرة 100 مليون شجرة في محافظة البحيرة 
 مبادرة 100 مليون شجرة في محافظة البحيرة 

وطبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربى فقد تم توفير 300 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة ويتم تسليمهاللوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة على مراحل لزراعتهما بالشوارع والطرق والميادين والقرى والمصالح الحكومية والخدمية.

وانتهت مبادرة حياة كريمة من جميع الأعمال والمشروعات التى يتم تنفيذها في قرية الأبعادية التابعة لمركز ومدينة دمنهور.

و أعلنت المبادرة الرئاسية عن الانتهاء من جميع نسب الأعمال داخل القرية من بينها الأعمال داخل مبنى مجمع الخدمات العملاق الذىسيقوم بتوفير الوقت والجهد على جميع المواطنين داخل القرية، كما تم الانتهاء من الأعمال التى يتم تنفيذها داخل مبنى مركز الشباببالقرية، ومن أعمال مركز طب الأسرة الذيتم تطويره على أحدث الوسائل العلمية وإمداده بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة، بالإضافة إلىالانتهاء من تأسيس السوق الحضارية بالقرية علىمساحة 3650 مترًا مربعًا والتى تخدم القرية والقرى المجاورة فى مظهر حضارى.

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