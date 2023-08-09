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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يوجه بإعداد دراسة لتوصيل المرافق لتقسيمات أراضي الجمعيات

جانب من الجوله
جانب من الجوله


  

تعليم الوادى الجديد يشارك فى تصفيات الجمهورية للمشروع الوطنى للقراءة

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بحصر كافة المنشآت الموجودة بنطاق المناطق الصناعية والحرفية والاستثمارية بمدينة الخارجة، مع بيان موقف تشغيل كل مُنشأة وجدية تشغيلها،جاء ذلك خلال جولته التفقدية صباح اليوم، يرافقه الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز.

وكلف المحافظ الوحدة المحلية بإعداد دراسة لتوصيل المرافق لتقسيمات أراضي الجمعيات بالمنطقة المجاورة، بالتنسيق مع الجمعيات الجادة في سداد تكلفة توصيل المرافق داخل التقسيم.

كما تابع خلال الجولة، استكمال أعمال تطوير المدينة الشبابية بالخارجة، موجهًا بسرعة الانتهاء من إنشاء الملاعب الرياضية وحمام السباحة والمعسكر الكشفي الملحق.

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