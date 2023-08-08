تعليم الوادى الجديد يشارك فى تصفيات الجمهورية للمشروع الوطنى للقراءة

تابع سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التعليم بالوادى الجديد، مشاركة 23 معلم وطالب بتصفيات الجمهورية للمشروع الوطني للقراءة الذى أطلقته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع مؤسسة البحث العلمي الإماراتية، فى إطار رؤية مصر 2030 ولتشجيع القراءة لدى فئات المجتمع المصرى وجعلها ممارسة يومية لدى طلاب المدارس والمعلمين.



وقال وكيل التعليم بالمحافظة، إنه يشارك 3 معلمين فائزين بالمراكز الأولى على مستوى المديرية بمسابقة المعلم المثقف و20 طالبا وطالبة الفائزين بالمراكز الأولى بمسابقة الطالب المثقف، مؤكداً تشجيع المشاركين على المنافسة بقوة والتمثيل المشرف للمحافظة وجرى تكريم جميع المشاركين بالمسابقة تشجيعا لهم على مواصلة رحلة التميز والإبداع متمنيا لهم التوفيق والسداد