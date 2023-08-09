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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تناول 3 حبات من البلح الأصفر وشاهد ماذا يحدث لجسمك

البلح الأصفر
البلح الأصفر

يتلهف الكثير من الأشخاص على تناول البلح الأصفر، ليس فى مصر فقط بل فى جميع الدول العربية، فإذا كنت من ضمن هؤلاء فاعلم أن تناول البلح الأصفر يوفر العديد من الفوائد الصحية؛ وإليك 10 فوائد لتناول البلح الأصفر وفقا لما نشره موقع هيلثي. 

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح الأصفر؟

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فوائد تناول البلح الأصفر 

 

1. مصدر غني بالألياف: يحتوي البلح الأصفر على كمية عالية من الألياف الغذائية، مما يساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتحسين حركة الأمعاء.

2. طاقة سريعة التحرير: يحتوي البلح الأصفر على سكريات طبيعية قابلة للهضم بسهولة، مما يجعله مصدرًا ممتازًا للطاقة السريعة.

3. مليء بالمغذيات: يحتوي البلح الأصفر على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل فيتامين C وفيتامين B6 والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد.

4. تعزيز صحة القلب: يحتوي البلح الأصفر على مضادات الأكسدة والألياف القلبية التي تساهم في خفض مستويات الكولسترول الضار وتعزيز صحة القلب.

5. تقوية الجهاز المناعي: يحتوي البلح الأصفر على مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تساهم في تعزيز جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض.

6. دعم صحة العظام: يحتوي البلح الأصفر على مجموعة من المعادن مثل الكالسيوم والفوسفور والمنغنيز التي تساهم في تقوية العظام والأسنان.

7. تحسين الهضم: البلح الأصفر يحتوي على إنزيمات هاضمة طبيعية تساعد على تحسين عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.

8. تنظيم ضغط الدم: يحتوي البلح الأصفر على نسبة عالية من البوتاسيوم ونسبة منخفضة من الصوديوم، مما يساهم في تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب.

9. دعم صحة الجلد: يحتوي البلح الأصفر على فيتامين C الذي يساهم في تعزيز إنتاج الكولاجين وتحسين صحة الجلد ومرونته.

10. تخفيف التهابات المفاصل: يحتوي البلح الأصفر على مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد في تخفيف آلام والتهابات المفاصل.

من المهم أن يتم تناول البلح الأصفر بشكل معتدل كجزء من نظام غذائي متوازن. قد يحتوي البلح الأصفر على نسبة عالية من السكر، لذا يجب تناوله بحذر إذا كنت تعاني من مشاكل صحية مثل مرض السكري. كما ينصح بالتحدث مع أخصائي التغذية للحصول على نصائح شخصية تتعلق بتناول البلح الأصفر ومدى ملاءمته لاحتياجاتك الصحية الفردية.

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