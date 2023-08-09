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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لقاء الخميسي تستعرض رشاقتها ولياقتها البدنية.. شاهد

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت لقاء الخميسي وهي تستعرض لياقتها البدنية مرتدية ملابس رياضية، فيما لاقت الصورة إعجاب متابعيها الذين بادروا بكتابة التعليقات الإيجابية.

وكانت أحدث أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي،وألفتعمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

 

مشاركة لقاء الخميسي في مسلسل “زي القمر”

كما شاركت في مسلسل "زي القمر" الجزء 2 بحكاية “حتة من القمر”، كانت تجسد شخصية "قمر"، وكان هذا العملبطولة كل من: درة، وأحمد حلاوة، وصابرين، وآيتن عامر، ومحسن منصور، ولبنى ونس، وكان هذا العمل من إخراجشيرين عادل وتأليف فداء الشندويلي.

الفنانة لقاء الخميسى أحمد محمود أبو زيد تستعرض رشاقتها ولياقتها حتة من القمر حكاية “حتة من القمر” زي القمر محمد العمروسي مراد مكرم ملك قورة مسلسل اجازة مفتوحة

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