حارس تشيلسي ينافس المغربي ياسين بونو على عرين بايرن ميونخ

كشفت تقارير صحفية عن دخول حارس تشيلسي الاسباني كييا أريزايالاجا من الانتقال لصفوف بارين ميونخ الالماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعي بايرن ميونخ للتعاقد مع حارس مرمى جديد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.ويحتاج البافاري لحارس مرمى، بعد تأجيل عودة نوير بسبب الإصابة، بجانب رحيل يان سومير إلى إنتر ميلان، وإعارة ألكسندر نوبل إلى شتوتجارت.

وقالت صحفية سبورت 1 ان الإسباني كيبا أريزابالاجا حارس تشيلسي انضم إلى قائمة المرشحين للانتقال إلى بايرن ميونخ بعد نجاح تشيلسي في التعاقد مؤخرا مع روبرت سانشيز حارس مرمى برايتون.

وأوضح التقرير أن توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ، يعلم قدرات كيبا جيدا، بعدما دربه من قبل في البلوز.

وأضاف "بايرن ميونخ يستعد للتواصل مع تشيلسي، لمعرفة موقف الأخير من بيع حارس مرماه هذا الصيف".

يذكر أن قائمة المرشحين لتعزيز حراسة مرمى بايرن ميونخ، تضم جيرونيمو رولي (أياكس أمستردام) وياسين بونو (إشبيلية).