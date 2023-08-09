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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

المرونة والوفاء بالوعود... 7 طرق فعالة لتعزيز الثقة مع ابنك المراهق

طرق للتعامل مع ابنك
طرق للتعامل مع ابنك المراهق لتعزيز الثقة

كشف الدكتور محمد هاتي أخصائي الصحة النفسية واستشاري العلاقات الأسرية عن بعض الطرق الفعالة لتعزيز الثقة بيني وبين إبني المراهق. 

وقال أخصائي الصحة النفسية فى تصريحات خاصة لصدي البلد، تعزيز الثقة بينك وبين المراهق يتطلب العمل على بناء علاقة صحية مستدامة، هنا بعض الطرق الفعالة لتعزيز الثقة بينكما:

1. الاستماع الفعّال: امنح المراهق الفرصة للتعبير عن أفكاره ومشاعره بدون انقطاع أو انتقاد. استمع بشكل فعال وتأكد من أنك تفهم ما يقوله. قدم الدعم والتعاطف فيما يتعلق بما يشعر به وعبر عن اهتمامك الحقيقي.

2. الاحترام والتقدير: عامل المراهق بالاحترام والتقدير. قد تختلف آراءك ووجهات نظرك، ولكن يجب أن تحترم حقه في التعبير عن ذلك. لا تقم بالتهجم عليه أو تقليل قيمة أفكاره.

3. التواصل الصحيح: ابنِ جسرًا قويًا للتواصل بينك وبين المراهق. حاول أن تكون متاحًا ومستعدًا للحديث في أي وقت. استخدم لغة غير متهمة وتواصل بوضوح وصدق. قد يحتاج المراهق إلى الشعور بالأمان لكي يفتح قلبه ويشاركك ما يجول في خاطره.

4. الوفاء بالوعود: حافظ على وعودك ولا تخالفها إلا في الحالات الضرورية. الثقة تبنى على الاعتماد والاستقامة، لذا كن موثوقًا وصادقًا في التزاماتك.

5. الاعتراف بالإنجازات: قدم تقديرًا صادقًا وملموسًا لإنجازات المراهق. سواء كانت صغيرة أو كبيرة، فإن الشعور بالتقدير يعزز الثقة بالنفس والثقة بالآخرين.

6. المرونة والتسامح: كون مرنًا ومفتوحًا للتغيير. قد يمر المراهق بتحولات كبيرة في حياته وقد تتغير اهتماماته ورؤيته للعالم. كن مستعدًا لقبول هذه التحولات وتعديل توقعاتك ومنحه المرونة التي يحتاجها.

7. المشاركة في الأنشطة المشتركة: قم ببناء ذكريات إيجابية مشتركة عن طريق المشاركة في الأنشطة التي يستمتع بها المراهق. قد تكون هذه الأنشطة تعزز الروابط العاطفية وتعزز الثقة.

تذكر أن بناء الثقة يستغرق الوقت والجهود المستمرة. قد تواجه تحديات في الطرييما يتعلق ببناء الثقة مع المراهق، ولكن من خلال التواصل الصحيح والتفهم والاحترام، يمكنك تعزيز العلاقة وبناء ثقة قوية بينكما.

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