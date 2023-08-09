بحضور وزير التعليم العالي.. جامعة سوهاج تشارك بمؤتمر التميز في البحث العلمي

شارك الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج في فعاليات مؤتمر التميز في البحث العلمي: مستقبل الإنتاج المعرفي في مصر، الذي أطلقته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع هيئة فولبرايت وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبمشاركة الدكتور مصطفي رفعت امين المجلس الاعلي للجامعات ونواب ومساعدي الوزير، والدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت.

وأقيمت فعاليات المؤتمر ظهر اليوم بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضمن المؤتمر الاحتفال بعلماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد العالمية، بهدف الإشادة بتميز علمائنا في المحافل المختلفة والمشاركة الفعالة لتحديد الأبحاث العلمية ذات الأهمية في الفترة الحالية، وذلك تماشياً مع رؤية مصر ٢٠٣٠، وايضاً توضيح الهدف من تواجد علماء مصر في قائمة ستانفورد العالمية.

جامعة سوهاج

وثمن الدكتور حسان النعماني دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الاهتمام بالبحث العلمي وتشجيع علماء مصر علي الاختراع والابتكار، معرباً عن سعادته بمشاركته في هذا المؤتمر.

وأشار إلى أن المؤتمر تضمن ايضاً عرض لفرص فولبرايت للسفر للولايات المتحدة واستضافة خبراء أمريكيين كما تضمن حلقات نقاشية في مجالات البحث العلمي المختلفة.

وأضاف الدكتور حسان النعماني انه شارك في فعاليات الاحتفالية ١٣ باحثاً من علماء جامعة سوهاج الذين تم ادراجهم ضمن قائمة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من علماء العالم والذين يعدوا قدوة ونموذجاً مشرفاً لكافة أعضاء التدريس لبذل المزيد من الجهد لتقديم الجديد فى مجال العلوم المختلفة.