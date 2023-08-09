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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أزمة دوري المحترفين تشتعل.. 4 شروط للأندية على طاولة اتحاد الكرة

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

عقدت أندية القسم الثانى والمزمع مشاركتهم بدورى المحترفين اجتماعا وذلك لمناقشة بيان اتحاد الكرة الأخير بشأن تطبيق مسابقة دورى المحترفين للموسم الرياضى المقبل.

وقد شارك بالإجتماع الخاص بالرد على اتحاد الكرة أندية وادى دجلة، المقاصة، دكرنس، لافيينا اف سي، غزل المحلة، بتروجيت، السكة الحديد، جمهورية شبين، WE ، بروكسى،  بترول أسيوط، أبوقير للأسمدة، القناة، راية، مكادى.
وأندية أخرى فوضت الحاضرين فى اعتماد قراراتها وهم : نادى طنطا،

وقد تم الإتفاق فى هذا الإجتماع على اصدار بيان يوضح فيه قرارات ومطالبات أندية القسم الثانى نحو اتحاد الكرة والتى لن تحيد عنها  وهي كالآتى :

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بيان اندية القسم الثاني حول قرار اتحاد الكرة بشأن دوري المحترفين :

 

تابعت اندية دوري المحترفين  البيان الرسمي الذي نشره اتحاد الكرة علي صفحته الرسمية والذي تضمن:-
 (اعتماد تصور لجنة المسابقات بخصوص القسم الثاني طبقاً لشروط المسابقة الصادر في بداية الموسم)

في البداية، تؤكد جميع الاندية احترامهم للاتحاد المصري لكرة القدم وفي هذا الصدد نتمسك بكافة حقوقنا الكاملة دون انتقاص، ونستعرض عددًا من النقاط المهمة التي لم ولن تتنازل عنها جميع  الاندية وذلك علي النحو الأتي بيانه:-

اولاً : موافقة الاندية على تطبيق دوري المحترفين قبل بداية الموسم الماضي كانت استنادًا إلى تطوير الكرة المصرية وإرساءً لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص عن طريق مسابقة يتأهل منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة إلى الدوري الممتاز.

ثانياً : ضرورة تأهل الثلاث اندية الاوائل مباشرة من دوري المحترفين القسم الثانى أ إلى الدوري الممتاز (القسم الاول) وهبوط ثلاث فرق من الثانى أ على الاكثر لدوري القسم الثاني ب ؛ 
علي ان تقام المسابقة من دورين كاملين بنظام الذهاب والاياب (٣٨ اسبوع) تطبيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

 ثالثا:
من منطلق الحرص على الصالح العام وتطوير منظومة كرة القدم تهيب الاندية بالاتحاد المصري بأنه يجب الالتزام بلوائح الاتحاد الدولى المنظمة للمسابقات طبقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وذلك للمحافظة على سلامة المسابقات واستمرارها دون عوار.

 رابعا : 
ان الاندية على اتم الاستعداد للاجتماع مع مجلس الاتحاد الموقر فى اى وقت لمناقشة النقاط سالفة البيان بعاليه وذلك فى حالة رغبة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وفي النهاية فأننا نؤكد جميعاً على احترامنا الكامل لمجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم ومن منطلق ذلك فأننا نؤكد علي ان الاندية والاتحاد شركاء لتطوير منظومة كرة القدم المصرية.

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 الاندية الحاضرين بالاجتماع :-
 

١- نادي وادي دجلة

٢- نادي المقاصة

٣- نادي دكرنس

٤- نادي لافيينا اف سي

٥- نادي غزل المحلة
٦- نادي بتروجيت
٧- نادي السكة الحديد
 ٨- نادي جمهورية شبين 
٩- نادي WE (المصرية للاتصالات)
١٠- نادي بروكسي

 ١١- نادي بترول اسيوط

١٢- نادي ابوقير للاسمدة

١٣- نادي القناة

١٤- نادي راية

١٥- نادي مكادي

اندية فوضت الاندية الحاضرين واعتمدت قراراتها:-
١٦- نادي طنطا

اتحاد الكرة أندية القسم الثاني دوري المحترفين وادي دجلة غزل المحلة

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