حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

وأكد المحافظ انه في هذا الإطار توجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقصاصين الشرق بإزالة سور مخالف بالطوب الدبش الأبيض بدون ترخيص بناحية سامي سعد علي مساحه 200 متر وتطبيق القانون على المخالفين.

واضاف محافظ الشرقية انه أزالت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالوحدة المحلية بالملاك سور مقام بالدبش الابيض بطول ٦٠م بناحية دعبس بالملاك وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.