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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مطار مرسى علم الدولي يستقبل اليوم 15 رحلة طيران أوروبية

صدى البلد

يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الأربعاء، 15 رحلة طيران دولية أوربية سياحية ضمن 142 رحلة طيران من المقرر أن يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت  الماضى وحتى الجمعة المقبلة.

وتقدم السلطات المختصة للسياح الوافدين تسهيل الوصول مع تقديم الإجراءات الاحترازية والأمنية المتبعة داخل المطارات المصرية المختلفة، ثم نقلهم للفنادق المختلفة لقضاء إجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر .

وكشفت جداول الوصول، أنه من المقرر وصول 26 رحلة طيران دولية من بينها 5 رحلات من المانيا، و5 رحلات من ايطاليا، ورحلة من المجر، واخرى من النمسا، ورحلتين من التشيك، ورحلة من سلوفاكيا .

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل 142 رحلة طيران أسبوعية تصل من 11 دولية أوربية، أكثرها وصولا خلال هذا الأسبوع من بولندا وإيطاليا، ثم التشيك وألمانيا وهولندا ورحلات من النمسا وسلوفاكيا والمجر وبلجيكا.

الإجراءات الاحترازية البحر الأحمر مطار مرسى علم الدولى مطار مرسى علم مرسى علم الدولي مرسى علم

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