أسعار الذهب والدولار.. عيار 21 مفاجأة الآن|أخبار تهمك

نشر موقع “صدى البلد”، اليوم الأربعاء 9-8-2023، أسعار الذهب، وآخر تحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، ومتابعة الأرصاد ودرجات الحرارة، وهي مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يهتم بها المواطنون ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.





سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2468.5 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً 2160 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1851.5 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17280 جنيه.

سعر الدولار اليوم



سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.86 جنيه للبيع، 33.74 جنيه للشراء.



سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.28 جنيه للبيع، و39.15 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.54 جنيه للبيع، و100.19 جنيه للشراء.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الأربعاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت"غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحنا مصري”، المذاع عبر فضائية “المصرية”، إن درجات الحرارة بدأت في التحسن منذ مساء أمس الثلاثاء ذلك مع وجود نشاط نسبي في الرياح ساعد على تلطيف الأجواء؛ ولكن مازالت البلاد في فصل الصيف وهذا يعني الاستمرار وجود نسب رطوبة في الجو.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن شهر أغسطس هو ذروة فصل الصيف، لافتة إلى أن عامل الرطوبة يساعد على زيادة الاحساس بارتفاع درجات الحرارة.



طقس الـ 72 ساعة القادمة



ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة انخفضت بمعدل 6 درجات مقارنة بالقيم التي سجلتها في بداية الأسبوع، ومتوقع استمرار التحسن في الأجواء على مدار الأيام المقبلة وحتى مطلع الأسبوع المقبل.



وأوضحت أن العظمى تسجل على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية خلال فترة النهار، بينما تسجل مابين الـ 30 والـ 31 درجة مئوية على السواحل الشمالية، مشيرة إلى وجود نشاط في الرياح والذي يعمل على تلطيف الأجواء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:



العظمى الصغرى

القاهرة 37 - 25

الإسكندرية 32 - 26

الإسماعيلية 37 - 24

الغردقة 41 -28

أسوان 46 - 31

سوهاج 42 - 26

المنيا 39- 25



