أشرف زكى وإيهاب فهمي في جنازة منحة زيتون

حرص عدد من النجوم على وداع الفنانة منحة زيتون التى رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز 63 عاما وذلك فى مراسم تشييع الجثمان من مسجد النور بالعباسية.

وكان من بين النجوم الذين حضروا مراسم تشييع جثمان منحة زيتون كل من الفنان أشرف زكي وإيهاب فهمى وأيمن عزب.

وفاة منحة زيتون

توفيت الفنانة منحة زيتون اليوم عن عمر يناهز 63 عاما جاء ذلك عبر الحساب الرسمى لها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وتعد منحة زيتون من النجمات اللاتى برعن فى أدوار الكوميديا والتراجيديا معا حيث قدمت عدد كبير من الأعمال رغم ان جميع أدوار ثانوية ولكنها تركت أثرا فى قلوب محبيها فلا أحد ينسى أم فرحات فى همام فى امستردام والذى كان سببا فى شهرتها.

ولدت منحة زيتون فى القاهرة يوم 15 سبتمبر عام 1960، ودرست في جامعة عين شمس كلية الآداب قسم لغة فرنسية.

معاناة منحة زيتون الفنية

واجهت منحة زيتون عديد من الصعوبات فى بداية طريقها للفن حيث أرادت أن تكون أول تجربة تمثيل لها على مسرح الجامعة، ولكن الأمر لم سهلا ، وقالت في لقاء تليفزيوني لها : رفض مخرج العرض مساعدتي، وأخبرني أنه لن يكون سبب في دخولي عالم الفن، وأثناء مروري على الأوبرا صدفة، وجدت إعلان عن ورشة تمثيل، فشعرت أن الحظ يناديني، وأن الأمور ستسير على ما يرام.

وكانت تلك الورشة هي سبب مشاركتها فى مسرحية "بشويش" مع المخرج جلال الشرقاوي، وبطولة عدد من الفنانين أبرزهم: الفنان أشرف عبد الباقي، هالة صدقي، وأحمد راتب، كما شاركت منحة زيتون في مسرحية «أبو الشعر العامي» للشاعر الراحل بيرم التونسي، وكانت تلك هي المرة الأولى التي شاركت في عرض يتخلله غناء واستعراضات وأشعار، وأوضحت أنها لم تتردد لحظة في قبول العرض.

تحدثت الفنانة منحة زيتون عن مشاركتها في فيلم "همام في أمستردام" موضحة أنه كان وجه الخير عليها لأن الناس عندما يقابلونها في أحد الأماكن ينادونها بدورها في الفيلم "أم فرحات" وقالت أن الجميع كان يتوقع نجاحها في هذا الفيلم ولكنها لم تكن متخيلة كل هذا النجاح ومن بين كواليس العمل اننى اضفت افيه جمعنى بالفنان محمد هنيدى عندما قلت له فى بداية الفيلم انا رايحة أزور عمك فرحات فى القرافة ليرد هنيدى قائلا : مستعجلة على ايه انتى رايحه رايحه.

أعمال منحة زيتون

من اهم اعمال الفنانة منحة زيتون فى السينما :" همام في أمستردام" “وجاءنا البيان التالي”، “سكوت هنصور”، و"الشوق".

كما قدمت منحة زيتون عددا من المسلسلات التى شاركت فيها بدوار ثانوية منها :كناريا وشركاه، عفاريت السيالة، فارس بلا جواد والرحايا