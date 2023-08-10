الأب والأبناء في ذهول بعد العثور على الأم غارقة بدمائها|تفاصيل صادمة

حالة من الهلع أصابت أسرة بأكملها حينما عاد الأب وأبناءه إلى المنزل، ليتفاجئوا بالعثور على جثة الزوجة وأم الأولاد غارقة في دمائها، والأب والأبناء في حالة ذهول من المشهد الصادم، خاصة في عدم وجود عداوات لدى الأسرة تدفع نحو ارتكاب هذه الجريمة، إلا أن جهود أجهزة الأمن تمكنت من حل اللغز، واكتشاف أن السرقة كانت الدافع وراء الجريمة.

الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة



كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) وبها جروح طعنية بالجسم.

السرقة كلمة السر

بالإنتقال والفحص وبسؤال زوج المجنى عليها قرر بأنه لدى عودته للمنزل وبرفقته أنجاله عثر على زوجته مُسجاة على ظهرها وبها عدة طعنات وإكتشافه سرقة بعض محتويات المنزل (2 تابلت ، خاتم ذهب ، مبلغ مالى) فقام بنقلها للمستشفى لمحاولة إسعافها إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بقصد السرقة ، وعُثر على الأداتين المستخدمتين فى الواقعة (مفتاح، سكين) بمحل الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.