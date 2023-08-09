بعد الزيادة| احذر.. 3 حالات تتسبب في قطع معاش تكافل وكرامة

قدمت نورهان عادل، مذيعة “صدى البلد”، تغطية خاصة عن موعد صرف معاشات برنامج “تكافل وكرامة” لشهر أغسطس، وأيضا قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى لزيادة معاشات تكافل وكرامة، حيث تعمل الدولة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاهدة للارتقاء بمعيشة المواطن وتحسين مستواه الاجتماعي، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التى تمر بها دول العالم، وليس مصر فقط.

كما تحرص الدولة على دعم وتمويل ملف الحماية الاجتماعية بشكل دائم ومتواصل، وذلك للتخفيف على المواطنين.

وبناءً على ذلك، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تطبيق زيادة جديدة بنسبة 25%، في أبريل الماضي، لجميع المستحقين من برنامج “تكافل وكرامة”، ضمن قرارات رئيس الجمهورية بزيادة رواتب العاملين في الحكومة والمعاشات.

وأكدت الحكومة أنهم يبلغون نحو 5.2 مليون أسرة، أي ما يعادل نحو 22 مليون مواطن مصري.

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https://fb.watch/mjeSJRN-T_/?mibextid=qC1gEa