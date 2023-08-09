مسئول سفراء التعليم النووي الروسي: مفاعلات مصر من الجيل الرابع وأكثر أمانا

قال مينا سامي، المسؤول عن مشروع سفراء التعليم النووي الروسي، إنه سيتم تنفيذ مفاعلات نووية في مصر من الجيل الرابع وهو آمن، مضيفا أن مفاعلات الجيل الثالث و الرابع آمنة وضد الزلازل، أو انفجار الطائرات والعمليات الإرهابية.

وأضاف "سامي"، خلال مداخلته ببرنامج "صباح الورد" المذاع على شاشة "Ten Tv"، أن المفاعلات مصممة بكمية كبيرة من الخرسانة بالخارج لتحمي المفاعل، مؤكدا أنها غير ضارة ولا ينتج عنها إشعاعات تتسبب في التشوهات.

مبني على مرحلتين

وتابع أن المفاعل الذي سيتم بناؤه بمصر سيُبنى على مرحلتين، على عكس باقي المفاعلات النووية التي كانت مبنية على مرحلة واحدة فقط، وتتسبب في العديد من الأضرار.

