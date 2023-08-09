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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"مُسلم" يُطلق "للصبح معاك" عبر قناته على يوتيوب

صدى البلد

طرح الفنان اللبناني مُسلم عبر قناته على اليوتيوب والمنصات الرقمية، أغنيته الجديدة بعنوان "للصبح معاك" وهى من كلمات وليد الغزالي وألحان مصطفى محفوظ، وتوزيع موسيقي محمد مجدي، وميكس وماستر هاني محروس، أما الإخراج فكان تحت إدارة And Beyond Creative Hub- الذراع الإبداعي لشركة And Beyond، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

دارت فكرة الفيديو كليب، فى إطار من البهجة والسعادة والتى ترتبط بالأجواء الصيفية والرحلات الشبابية، حيث تقوم مجموعة من الأصدقاء، افتراش أحد منعطفات الجسور في العاصمة بيروت وتحويلها إلى ساحة نشاطات، وتنضمّ إليهم مجموعة من الشابات لتمضية بعض الوقت في الهواء الطلق.. يذكر انه قد رافق العمل حملة ترويجية من مقتطفات وإعلان ترويجي للفيديو كليب قبل طرحه.

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وعبّر مُسلم عن سعادته بالتعاون مع And Beyond على صعيد الإخراج والتنفيذ الإبداعي للعمل، وتُعتبر "للصبح معاك" باكورة أعماله الفنية من إنتاج Beyond Music، وأشار إلى أنّ قالب العمل العام يُناسب موسم الحفلات والصيف، ويتماشى مع "ترند" رحلات وخروجات اجيل شباب اليوم الذين يعتمدون على البساطة بعيداً عن التكلّف.

على صعيدٍ آخر، يبدأ مُسلم سلسلة من النشاطات ، والإصدارات الفنية، حيث أنّه بدأ التجهيز للأغنية المقبلة والتي ستحمل طابعاً موسيقياً مختلفاً.

البهجة والسعادة اجواء الصيف أعماله الفنية اعلان ترويجي العاصمة بيروت

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