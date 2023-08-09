نوتنجهام فورست يعلن ضم حارس مرمى أرسنال

أعلن نوتنجهام فورست الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن ضم الحارس الأمريكي مات تيرنر من نظيره أرسنال بعقد يمتد لأربعة مواسم.

ولم يذكر الناديان التفاصيل المالية للتعاقد، لكن وسائل إعلام بريطانية أوضحت أن فورست سيدفع سبعة ملايين جنيه استرليني (8.92 مليون دولار) بالإضافة إلى ثلاثة ملايين متعلقة بمشاركات الحارس الأمريكي.



وشارك الحارس البالغ عمره 29 عاما في 32 مباراة مع أمريكا منذ ظهوره الأول في فبراير 2021.

ونال تيرنر مع المنتخب لقب الكأس الذهبية لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) في 2021 ولقب دوري أمم الكونكاكاف في 2023.

وقال تيرنر في بيان: "عندما علمت بأن هناك رغبة في التعاقد معي شعرت أنه الأمر المناسب لعائلتي وتحدثت إلى مدير أعمال وشعرت أنها الخطوة الصحيحة لي الآن".

وأصبح تيرنر ثالث المنضمين إلى فورست هذا الصيف بعد أولا أينا وأنتوني إيلانجا.

وربما يواجه الحارس الأمريكي فريقه السابق عندما يحل فورست ضيفا على أرسنال في أولى مبارياته في الدوري يوم السبت المقبل.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن أرسنال اقترب من ضم ديفيد رايا حارس برنتفورد.