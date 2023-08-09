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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في أقل من دقيقة.. استخراج شهادة الوفاة من ماكينات الأحوال المدنية بالشارع

ماكينة الاحوال المدنية
ماكينة الاحوال المدنية

يقدم قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، العديد من الخدمات المميكنة للحصول على الأوراق الثبوتية فى سهولة دون تحمل مشقة التوجه لمكاتب الأحوال المدنية.

 

ومن بين هذه الخدمات ماكينة السجل الذكى، التي تمكن المواطنين من استخراج الأوراق الثبوتية المتاحة من خلالها "شهادة ميلاد - شهادة وفاة- قسيمه زواج- قسيمة طلاق"  ودون تدخل العنصر البشرى.

 

استخراج شهادة وفاة من ماكينة الأحوال المدنية

ويقدم موقع صدى البلد خدمة كيفية استخراج  شهادة وفاة، من ماكينات الأحوال المدنية، والتي تبلغ قيمة استخراج شهاده ميلاد 50 جنيهاً.

 

أماكن ماكينات الأحوال المدنية

حددت وزارة الداخلية أماكن المرحلة الأولى لتوفير عدد من ماكينات الإصدار الإلكترونى وهى:

مطار شرم الشيخ (صالة سفر "1")

مطار الغردقة (صالة سفر "2")

ديوان عام قطاع الأحوال المدنية بالعباسية

ميناء القاهرة الجوى (مبنى 1 داخل مبنى "آيرمول")

 

خطوات استخراج شهادة وفاة من الماكينات الذكية

تقوم الماكينة بمراجعة بعض البيانات بالتأكد من صحة بيانات طالب الخدمة.

تقوم الماكينة بتخيير المواطن لاستخراج شهادة الوفاة.

تقوم الماكينة بتخيير المواطن لاستخراج شهادة الوفاة بالأقارب حتى الدرجة الثانية، وإدخال رقمهم القومى كاملاً كما مدون بالرقم القومى.

تطلب الماكينة القيمة المطلوبة لاستخراج الشهادة وهى 50 جنيهاً، بإدخال المبلغ كاش داخل الماكينة، أو من خلال استخدام الفيزا.

تصدر الماكينة شهادة الوفاة فى أقل من دقيقة واحدة.

 

مصاريف استخراج شهادة الوفاة من الماكينات الذكية

ومصاريف استخراج شهادة الوفاة من الماكينات الذكية التابعة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية، قدرها50 جنيه يتم سدادها نقدياً بالماكينة .

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