عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية تشدد على أهمية وصول المساعدات للسودان

صدى البلد

قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية كليمنتين نكويتا سلامي إن النزاع في السودان يحول دون وصول المساعدات الإنسانية.

وأضافت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنساني أنه يسعون لإيصال المساعدات لكل مناطق السودان لا سيما في دارفور.

وأكدت سلامي أنه يجب على كافة أطراف النزاع في السودان السماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وأفادت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بأن كارثة إنسانية في السودان ستحدث إذا لم يتم توفير التمويل اللازم، مضيفة أن جهود الوساطة الرامية لوقف النزاع في السودان يجب أن تتواصل.

وأضافت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنه يجب على أطراف النزاع في السودان ضمان العبور الآمن للمدنيين. 
 

الأمم المتحدة أطراف النزاع المساعدات الانسانية المساعدات توفير التمويل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة تزوير| اكتشاف سر خطير وراء إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل الإطاحة بفيجو

لحظة إغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة والسديس يؤم المصلين

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي ينتقل للخليج السعودي

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على هذا الرابط خلال ساعات

صور البرومو.. بن شرقي يعود للدوري المصري مقابل 185 مليون جنيه.. تفاصيل

خارج مصر.. أول ظهور لـ سيد عبد الحفيظ بعد إقالته من الأهلي

شكوى جديدة.. سموحة يفتح النار علي الزمالك أمام اتحاد الكرة.. تفاصيل

النادي مايعرفهوش| "أفيس" البرتغالي يوجه صدمة إلى كهربا.. ونجم الأهلي في ورطة

ترشيحاتنا

إبادة بشرية بالملايين .. مدينة تفوق حدود الدول في التلوث عالميًا

مساعد وزير الداخلية الأسبق: نتعامل بشفافية مع شائعات انتهاكات حقوق النزلاء بالسجون

خطيب وإمام المسجد الحرام يتعرض لوعكة صحية أثناء صلاة الجمعة

صلاح: سأختار نفسي في فانتازي الدوري الإنجليزي

مدينة عربية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

ضمان السلامة الإنشائية | نداء عاجل من مصطفى بكري لـ رئيس الوزراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد واقعة الشيخ ماهر المعيقلي بالمسجد الحرام.. نصائح تحميك من الإغماء

طريقة عمل كيكة الموز وزبدة الفول السوداني| بمذاق لا يقاوم

حتى لو بكميات صغيرة.. تحذير من أضرار القهوة على الأطفال

تحذير.. الكركديه يضر مرضى الضغط ويتفاعل مع عدة أدوية

فيديو

غطّت نفسها فورًا .. موقف محرج لـ رحمة أحمد في المصيف

اعترضت بكلمة خارجة .. تفاصيل هجوم قرش على رحمة أحمد

التفاصيل الكاملة لطرح أول سيارة مصرية .. فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار | ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ