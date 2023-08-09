منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية تشدد على أهمية وصول المساعدات للسودان

قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية كليمنتين نكويتا سلامي إن النزاع في السودان يحول دون وصول المساعدات الإنسانية.

وأضافت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنساني أنه يسعون لإيصال المساعدات لكل مناطق السودان لا سيما في دارفور.

وأكدت سلامي أنه يجب على كافة أطراف النزاع في السودان السماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وأفادت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بأن كارثة إنسانية في السودان ستحدث إذا لم يتم توفير التمويل اللازم، مضيفة أن جهود الوساطة الرامية لوقف النزاع في السودان يجب أن تتواصل.

وأضافت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنه يجب على أطراف النزاع في السودان ضمان العبور الآمن للمدنيين.

