اتفاق مهم بين طب أسنان القاهرة وحياة كريمة لأهالي هذه المناطق

أكد الدكتور هشام عبد الحكم، عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، أن الكلية اتفقت مع مؤسسة حياة كريمة لدعم الأماكن الأكثر احتياجا بالخدمات الطبية بقوافل طبية في علاج الأسنان عبر عيادات متنقلة.

وتابع هشام عبد الحكم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد: الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه اهتمام كبير بصحة المصريين باعتبارها أمنا قوميا، معلقا: توغلنا في مشروعات حياة كريمة من خلال خروج قافلة بشكل أسبوعي في المناطق، مع علاج نحو 70 ألف مواطن شهريا في مستشفى الجامعة.

وأكد هشام عبد الحكم على زيادة خدمات العلاج من «الحشو، علاج اللثة، الخلع، علاج العصب»، نافيا وجود قوائم انتظار في هذا المجال.

واستطرد: كلية طب الأسنان تدشن مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الفم بشكل مجاني تماما، مع توزيع الأدوية بشكل مجاني أيضا، الممثلة في فرش الأسنان والمضمضة وغيرها عبر التوافق والتنسيق مع شركات الأدوية.



