عن طريق الخطأ.. تسرب البيانات الشخصية لجميع قوات وموظفي شرطة أيرلندا الشمالية

اعتذرت دائرة الشرطة في أيرلندا الشمالية عن تسريب البيانات العرضي، مما ترك المعلومات الشخصية لجميع ضباطها وموظفيها متاحة على الإنترنت لمدة تصل إلى ثلاث ساعات.

وقال مساعد قائد الشرطة، كريس تود، في مؤتمر صحفي: “أنا أعتذر للضباط. وهذا أمر غير مقبول. فيما يتعلق بأمن الأفراد، لا يوجد شيء في الوقت الحالي يشير إلى وجود أي قلق أمني فوري”.

وأوضح أن “خطأ بشريا بسيطا” كان سبب تسرب البيانات.

وقال تود إنه تم تسريب الأسماء والرتب ومواقع العمل وغيرها من البيانات الشخصية لجميع أفراد الشرطة والموظفين المدنيين، باستثناء عناوين منازلهم.

ظلت البيانات الحساسة علنية لمدة ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات قبل إزالتها.